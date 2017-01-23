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Виллаш-Боашу понадобился Дани Алвес

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шанхай СИПГ, Ювентус, Алвес Даниэль
Сегодня, 16:36 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Китайский «Шанхай СИПГ» под руководством Андре Виллаш-Боаша нацелился на латераля «Ювентуса» Дани Алвеса. По слухам, клуб из Поднебесной готов предложить 33-летнему игроку оклад на 10 млн евро в год. О сумме компенсации для «Юве» не сообщается.

В этом сезоне Дани Алвес, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, провел 8 матчей в Серии А и забил 1 гол.

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