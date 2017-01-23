Виллаш-Боашу понадобился Дани Алвес

Китайский «Шанхай СИПГ» под руководством Андре Виллаш-Боаша нацелился на латераля «Ювентуса» Дани Алвеса. По слухам, клуб из Поднебесной готов предложить 33-летнему игроку оклад на 10 млн евро в год. О сумме компенсации для «Юве» не сообщается.

В этом сезоне Дани Алвес, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, провел 8 матчей в Серии А и забил 1 гол.