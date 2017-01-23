Терри и Кэйхилл навестили Мэйсона в больнице

Игроки «Челси» Джон Терри и Гэри Кэйхилл навестили полузащитника «Халла» Райана Мэйсона, который угодил в больницу после того, как получил тяжелую травму головы во время вчерашнего матча против лондонцев. Также проведать Мэйсона пришел капитан «Халла» Майкл Доусон, два врача клуба и пресс-секретарь команды.

Сообщается, что Мэйсон в стабильном состоянии и разговаривает. В ближайшие дни он будет продолжать находиться в клинике под наблюдением врачей.