Терри и Кэйхилл навестили Мэйсона в больнице
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Терри Джон, Кэйхилл Гэри, Мэйсон Райан, Доусон Майкл
Сегодня, 16:47 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Игроки «Челси» Джон Терри и Гэри Кэйхилл навестили полузащитника «Халла» Райана Мэйсона, который угодил в больницу после того, как получил тяжелую травму головы во время вчерашнего матча против лондонцев. Также проведать Мэйсона пришел капитан «Халла» Майкл Доусон, два врача клуба и пресс-секретарь команды.
Сообщается, что Мэйсон в стабильном состоянии и разговаривает. В ближайшие дни он будет продолжать находиться в клинике под наблюдением врачей.
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