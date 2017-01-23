Пулишич продлил контракт с «Боруссией»
Сегодня, 16:57 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник дортмундской «Боруссии» и лучший молодой игрок прошлого года в США Кристиан Пулишич продлил контракт с немецким клубом. Новое соглашение 18-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.
В этом сезоне молодой талант провел 13 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
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