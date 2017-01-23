Пулишич продлил контракт с «Боруссией»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и лучший молодой игрок прошлого года в США Кристиан Пулишич продлил контракт с немецким клубом. Новое соглашение 18-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.

В этом сезоне молодой талант провел 13 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.