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Пулишич продлил контракт с «Боруссией»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Контракты, Боруссия Д, Пулишич Кристиан
Сегодня, 16:57 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и лучший молодой игрок прошлого года в США Кристиан Пулишич продлил контракт с немецким клубом. Новое соглашение 18-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.

В этом сезоне молодой талант провел 13 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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