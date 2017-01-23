Главный тренер «Лиона»: «Эвра может нас заинтересовать»
Сегодня, 17:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал слухи об интересе «ткачей» к защитнику «Ювентуса» Патрису Эвра:
«Эвра? Это отличный игрок с большим опытом. Это может нас заинтересовать, но пока я не обсуждал этот вопрос с президентом Ола (Жан-Мишелем)».
Напомним, что действующий контракт 35-летнего игрока с «бьянконери» рассчитан до конца текущего сезона.
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