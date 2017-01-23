Главный тренер «Лиона»: «Эвра может нас заинтересовать»

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал слухи об интересе «ткачей» к защитнику «Ювентуса» Патрису Эвра:

«Эвра? Это отличный игрок с большим опытом. Это может нас заинтересовать, но пока я не обсуждал этот вопрос с президентом Ола (Жан-Мишелем)».

Напомним, что действующий контракт 35-летнего игрока с «бьянконери» рассчитан до конца текущего сезона.