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Главный тренер «Лиона»: «Эвра может нас заинтересовать»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Лион, Ювентус, Женезио Бруно
Сегодня, 17:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал слухи об интересе «ткачей» к защитнику «Ювентуса» Патрису Эвра:

«Эвра? Это отличный игрок с большим опытом. Это может нас заинтересовать, но пока я не обсуждал этот вопрос с президентом Ола (Жан-Мишелем)».

Напомним, что действующий контракт 35-летнего игрока с «бьянконери» рассчитан до конца текущего сезона. 

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