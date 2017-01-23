УЕФА обнародовал сводную таблицу Лиги чемпионов за всю историю турнира
Сегодня, 17:24 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
УЕФА представил сводную турнирную таблицу за все время существования Лиги чемпионов.
Пальму первенства в данном рейтинге держит мадридский «Реал», который набрал 319 очков в 231 матче и выиграл 5 титулов с 1993 года.
Второе место досталось «Барселоне». Результат «блаугранас» - 314 очка в 222 встречах, 4 титула.
Замкнула тройку лидеров мюнхенская «Бавария». Показатели немецкого клуба - 284 набранных пункта в 217 поединках, 2 титула.
Лучшим результатом среди российских клубов может похвастаться московский «Спартак» - 30 место при 57 очках в 74 играх.
Примечание: Согласно стандартной процедуре при расчете коэффициентов клубов и ассоциаций для рейтинга УЕФА, за победу начислялось 2 очка, за ничью - 1.
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Вадим Багров
Как и предполагал «Соккер.ру», ноябрь получился тяжелым месяцем для многих грандов – пришлось терять очки. Подбиваем итоги футбольных спектаклей и называем самые сильные клубы. Фанатам «Барселоны» и «Баварии» рейтинг может не понравиться.
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Если бы твоя Барса прошла Атлетико,а не отлетела не дойдя даже до полуфинала, то она бы встретилась с Реалом, но в финале играют лучшие и самый лучший побеждает (если это конечно не Барса с Эвребе)
Вот тебе и "хоть в чем-то".)
Лучший клуб Лен.области в это время сражался с липецким Металлургом)
ДОХОДЫ
- Суммарные доходы клубов РФПЛ по данным УЕФА за 2015-й год составили 742 миллиона евро. Это – шестой показатель в Европе.
- «Зенит» вошел в топ-30 европейских клубов по размерам доходов, заняв в этом рейтинге 15-е место. Доходы питерцев в 2015 году, по данным УЕФА, составили 196 миллионов евро. Это на 29 миллионов больше, чем в предыдущем отчетном периоде.
ПРИБЫЛЬ
- «Зенит», согласно финансовому отчету УЕФА за 2015-й год, входит в первую десятку европейских клубов как по операционной, так и по чистой прибыли, занимая в том и в другом рейтинге 9-е место. Операционная прибыль питерцев – 57 миллионов евро (рост 29% по сравнению с предыдущим периодом), а чистая – 26 миллионов евро (рост – 13%).
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
РФПЛ занимает 6-е место в Европе по сумме, которые клубы тратят на операционные расходы (обслуживание и аренда стадионов, расходы на организацию и проведение матчей и т.д. – в общем, все, кроме зарплаты) – всего 201 миллион евро. В среднем – 11,3 миллиона на клуб. На операционные расходы российские команды тратят 31% от своих доходов.
- ЦСКА попал в топ-20 европейских клубов по операционным расходам в 2015 году. Красное-синие занимают 18-е место в этом списке – 57 миллионов евро. Это, по данным УЕФА, 94% от всех доходов клуба.
УБЫТКИ
- РФПЛ входит в тройку самых убыточных лиг Европы. Согласно данным УЕФА за 2015-й год, ее потери – 103 миллиона евро..
- Только 4 из 16 клубов РФПЛ согласно финансовому отчету УЕФА за 2015-й год имеют чистую прибыль (операционная есть у восьми), и только у одного рентабельность превышает 20 процентов.
- Операционные убытки ЦСКА за 2015-й год составили 48 миллионов евро, а чистые убытки – 44 миллиона евро (5-е место в Европе).
ДОЛГИ
- Суммарные долги клубов РФПЛ составляют 487 миллионов евро. Это пятый показатель в Европе. По сравнению с предыдущим периодом этот показатель вырос на 2%.
- Сразу два российских клуба попали в топ-20 европейских команд с наибольшей задолженностью по данным УЕФА за 2015-й год. Это ЦСКА – 224 миллиона евро, 7-е место, и «Динамо» - 164 миллиона, 14-е место. Интересно, что по сравнению с предыдущим периодом долги «Динамо» выросли аж на 130%.
ЗАРПЛАТА
- РФПЛ занимает 6-е место в Европе по общему фонду заработной платы футболистов. На оплату труда игроков российские клубы в 2015 году потратили 563 миллиона евро . По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 31%.
- «Зенит» входит в топ-20 европейских клубов по размеру зарплатного фонда. Он у питерцев равен 113 миллионам евро – 17-е место в рейтинге. Интересно, что по сравнению с предыдущим периодом эта сумма сократилась на 11%. На зарплаты в «Зените» уходит 58% всех доходов, и этот показатель существенно ниже, чем в среднем в РФПЛ.
АКТИВЫ
- Совокупные активы клубов РФПЛ оцениваются в 980 миллионов евро. Это 7-й показатель в Европе.
- ЦСКА замыкает топ-20 европейских клубов, больше всего вложивших в 2015 году в стадионы, базы и другую инфраструктуру. По данным УЕФА, армейцы потратили на это 172 миллиона евро.
- РФПЛ занимает 7-е место в Европе по общей стоимости футболистов – УЕФА оценивает их в 157 миллионов евро. По сравнению с предыдущим периодом этот показатель уменьшился на 31%.
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а ВЫ древние потуги Спартака-весь их "рассвет" пришёлся на самые горькие года для страны!!!!