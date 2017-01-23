УЕФА обнародовал сводную таблицу Лиги чемпионов за всю историю турнира

УЕФА представил сводную турнирную таблицу за все время существования Лиги чемпионов.

Пальму первенства в данном рейтинге держит мадридский «Реал», который набрал 319 очков в 231 матче и выиграл 5 титулов с 1993 года.

Второе место досталось «Барселоне». Результат «блаугранас» - 314 очка в 222 встречах, 4 титула.

Замкнула тройку лидеров мюнхенская «Бавария». Показатели немецкого клуба - 284 набранных пункта в 217 поединках, 2 титула.

Лучшим результатом среди российских клубов может похвастаться московский «Спартак» - 30 место при 57 очках в 74 играх.

Примечание: Согласно стандартной процедуре при расчете коэффициентов клубов и ассоциаций для рейтинга УЕФА, за победу начислялось 2 очка, за ничью - 1.