Анри: «Я понимаю игроков, решивших продолжить карьеру в Китае»

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал растущую тенденцию среди футболистов переходить в чемпионат Китая:

«Я могу понять, почему игроки переходят в китайские клубы. Но все зависит от ваших приоритетов.

Я проходил через подобное в „Арсенале“, после сезона, в котором мы не потерпели ни одного поражения.

Некоторые клубы предлагали в 2-3 раза увеличить мою зарплату, но я остался, потому что деньги не были моим приоритетом.

Но я понимаю игроков, которые уезжают в Китай. Предложите кому угодно в мире увеличить его зарплату в 3-4 раза, не думаю, что кто-то скажет: „Нет, спасибо“».