Анри: «Я понимаю игроков, решивших продолжить карьеру в Китае»
Сегодня, 17:34 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Легенда «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал растущую тенденцию среди футболистов переходить в чемпионат Китая:
«Я могу понять, почему игроки переходят в китайские клубы. Но все зависит от ваших приоритетов.
Я проходил через подобное в „Арсенале“, после сезона, в котором мы не потерпели ни одного поражения.
Некоторые клубы предлагали в 2-3 раза увеличить мою зарплату, но я остался, потому что деньги не были моим приоритетом.
Но я понимаю игроков, которые уезжают в Китай. Предложите кому угодно в мире увеличить его зарплату в 3-4 раза, не думаю, что кто-то скажет: „Нет, спасибо“».
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