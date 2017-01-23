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Сделка по переходу Дрогба в австралийский клуб сорвалась в последний момент

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Саут Мельбурн, Дрогба Дидье
Сегодня, 17:51 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба был в шаге от перехода в австралийский «Саут Мельбурн», однако сделка в последний момент сорвалась.

Руководство лиги планирует увеличить количество команд, выступающих в чемпионате, однако «Саут Мельбурн» будет включен в А-Лигу не раньше сезона 2018/19, потому Дрогба отказался от этой затеи.

«Мы очень близки к соглашению... Сроки контракта уже согласованы, но мы думаем над тем, как заинтересовать Дидье в тот период, пока он не сможет выступать в А-Лиге, если мы все же придем к соглашению», - заявил владелец «Саут Мельбурна» Билл Папастергиадис до того, как форвард принял решение прекратить переговоры.

По слухам, Дрогба может продолжить карьеру в бразильском «Коринтиансе».

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