Сделка по переходу Дрогба в австралийский клуб сорвалась в последний момент
Сегодня, 17:51 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба был в шаге от перехода в австралийский «Саут Мельбурн», однако сделка в последний момент сорвалась.
Руководство лиги планирует увеличить количество команд, выступающих в чемпионате, однако «Саут Мельбурн» будет включен в А-Лигу не раньше сезона 2018/19, потому Дрогба отказался от этой затеи.
«Мы очень близки к соглашению... Сроки контракта уже согласованы, но мы думаем над тем, как заинтересовать Дидье в тот период, пока он не сможет выступать в А-Лиге, если мы все же придем к соглашению», - заявил владелец «Саут Мельбурна» Билл Папастергиадис до того, как форвард принял решение прекратить переговоры.
По слухам, Дрогба может продолжить карьеру в бразильском «Коринтиансе».
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