Пранделли: «В „Валенсии“ думают, что 4-й бюджет в лиге гарантирует им 4-е место в таблице»
Сегодня, 18:01 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли рассказал, почему он принял решение покинуть клуб:
«Руководство „Валенсии“ думает, что четвертый бюджет в Ла Лиге гарантирует им четвертое место в таблице. Они смотрят на ситуацию исключителшьно с финансовой точки зрения, техническая сторона вопроса их не интересует.
Но в футболе все устроено не так. Мне говорили, что в „Валенсии“ я буду тренером и менеджером, но мне так и не предоставили этот шанс. Мы согласовали переход Дзадзы, но я не мог работать в условиях, когда через 20 дней ко мне подошел президент и спросил, не нужен ли мне был вместо Симоне полузащитник. Поэтому я расторг контракт».
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