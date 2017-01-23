Голубин возглавит селекционную службу «Динамо»
Сегодня, 18:11 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Динамо» сообщает, что селекционный отдел московского клуба возглавит Геннадий Голубин.
«Геннадий Голубин имеет богатый управленческий опыт в различных футбольных структурах и зарекомендовал себя в качестве эффективного футбольного специалиста. Футбольный клуб „Динамо“ (Москва) приветствует Геннадия Геннадьевича в своих рядах и рассчитывает на его футбольный руководящий опыт», - говорится в сообщении.
Напомним. что накануне «Динамо» в контрольном матче одолело «Милсами».
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