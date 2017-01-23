Французские СМИ: «Переход Пайета в „Марсель“ неизбежен»

По информации французских СМИ, переход полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета в «Марсель» неизбежен.

Сообщается, что переговоры между двумя клубами находятся на продвинутой стадии. Трансфер 29-летнего хавбека обойдется провансальцам в сумму около 30 млн евро.

Ранее появилась информация о том, что Пайетом также интересуется ПСЖ.