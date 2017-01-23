Французские СМИ: «Переход Пайета в „Марсель“ неизбежен»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Марсель, Пайет Димитри
Сегодня, 18:20 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации французских СМИ, переход полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета в «Марсель» неизбежен.
Сообщается, что переговоры между двумя клубами находятся на продвинутой стадии. Трансфер 29-летнего хавбека обойдется провансальцам в сумму около 30 млн евро.
Ранее появилась информация о том, что Пайетом также интересуется ПСЖ.
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