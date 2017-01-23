Агент: «Настасич переходит в „Зенит“? Невозможно»
Сегодня, 19:10 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Антон Белюсь
Томислав Эрцег - менеджер агентства, ведущего дела защитника «Шальке-04» Матии Настасича, опроверг информацию о том, что серб может продолжить карьеру в «Зените»:
«Настасич переходит в „Зенит“? Невозможно».
Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» могут заплатить порядка 12-15 млн евро за переход 23-летнего игрока.
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