Агент: «Настасич переходит в „Зенит“? Невозможно»

Томислав Эрцег - менеджер агентства, ведущего дела защитника «Шальке-04» Матии Настасича, опроверг информацию о том, что серб может продолжить карьеру в «Зените»:

«Настасич переходит в „Зенит“? Невозможно».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» могут заплатить порядка 12-15 млн евро за переход 23-летнего игрока.