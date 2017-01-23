Марио Фернандес - на карандаше у «Милана»

По информации итальянских СМИ, «Милан» наблюдает за защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

Сообщается, что в миланском клубе ищут возможную замену защитнику Маттиа Де Шильо, который летом может покинуть стан «россонери», и кандидатура 26-летнего бразильца интересна боссам «Милана».