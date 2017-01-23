Марио Фернандес - на карандаше у «Милана»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Милан, Фернандес Марио
Сегодня, 19:20 | Источник: Calciomercatoweb.it | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, «Милан» наблюдает за защитником ЦСКА Марио Фернандесом.
Сообщается, что в миланском клубе ищут возможную замену защитнику Маттиа Де Шильо, который летом может покинуть стан «россонери», и кандидатура 26-летнего бразильца интересна боссам «Милана».
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Надеюсь, что Марио всё таки будет руководствоваться ещё одним важным органом - головой.
дешевня....даже плагиата более менее пристойного не тянешь.
Гинер на вас зуб точит еще с Хонды!
Торги начнутся,скажем,с миллионов 20)
Леня с клуба сбежал и нечего не сказал,
И совершенно случайно, Марио ручкой помашет,
А в цска братцы кризис, пипец и аврал,
И мое сердце, лишь за конявых,
Мое сердце, за цска,
Что в Милане, платят побольше?
цска, спасибо, пока.