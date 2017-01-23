«Терек» и «Заглембе» обменялись голами

«Терек» в товарищеском матче на сборе в Турции сыграл вничью с польским «Заглембе», ныне занимающей шестое место в чемпионате Польши.

«Терек» – «Заглембе» – 1:1 (1:1)

Голы: Торже 2 (пен) - Стажински 7.

«Терек»: Годзюр (Гудиев 46), Муслуев (Уциев 46), Шахтиев (Мохаммади 46), Брызгалов (Плиев 46), Рукас (Семенов 46), Магомадов (Кузяев 46), Лебеденко (Мирзов 25), Педро Кен (Пирис 46), Бериша (Роши 46), Торже (Грозав 46), Мбенге (Балай 46).

Главный тренер: Рашид Рахимов.

Предупреждения: Тодоровски 18, Муслуев 20, Шахтиев 42.

Ранее «Терек» уступил «Лехии» - другому клубу из Польши.