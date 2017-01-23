Клопп: «Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Джеррарду стать хорошим тренером»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клопп Юрген , Джеррард Стивен
Сегодня, 20:08 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообещал помочь легенде клуба Стивену Джеррарду, который станет тренером академии «красных»:
«Джеррард сказал, что хочет стать тренером в будущем. Это круто. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы он стал настолько хорошим тренером, насколько это возможно.
Было важно знать, чего хочет Стивен. Тренерская работа не может проходить без обучения, но он готов делать свои первые шаги.
Если соединить его опыт игрока со всеми вещами, которые он должен будет освоить, то его ждет светлое будущее».
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