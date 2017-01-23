Игроки «Кубани» написали письмо Мутко

Футболисты «Кубани», будучи больше не в силах мириться с задержкой зарплаты, написали письмо президенту РФС Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

«На данный момент все футболисты клуба не получают заработную плату более 7 (семи) месяцев, а премиальные – более 10 (десяти) месяцев. В такой ситуации крайне трудно сосредоточиться на футболе – у каждого из нас свои есть семьи, которые необходимо кормить. Нам непонятно, для чего руководство Футбольного клуба „Кубань“ давало обещания, которые не может выполнить, и каким образом клуб вообще прошел лицензирование в Российском футбольном союзе с такими финансовыми проблемами.

Подписывая данное письмо, мы просим вас не только найти и привлечь к ответственности виновных в сложившейся ситуации, но и помочь Футбольному клубу „Кубань“ найти средства, необходимые для нормального функционирования команды. Если команда не доиграет сезон, снимется с Первенства России ФНЛ и не выполнит свои финансовые обязательства перед футболистами, это сильно ударит по репутации Краснодарского края и Российского футбольного союза.

В случае если финансовые проблемы Футбольного клуба „Кубань“ не будут решены в ближайшее время, мы будем вынуждены приостановить свою работу, отказавшись от участия в тренировках и матчах команды. Более того, многие из нас готовы пойти на крайнюю меру – расторгнуть трудовые договоры с клубом и обратиться в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза».

Отмечается, что свои подписи под письмом поставили 26 игроков «Кубани».