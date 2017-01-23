Первые 10 тысяч зрителей протестируют «Крестовский» 11 февраля
Сегодня, 21:15 | Источник: zenitarena.gcrr.ru | Редакция: Антон Белюсь
Первые 10 тысяч зрителей получат возможность испытать будущий стадион «Зенита».
11 февраля на «Крестовском» пройдет техническое тестирование объекта. В программе мероприятия значатся мотошоу, ознакомление с территорией стадиона, тестирование светового и звукового оборудования и так далее.
Чтобы попасть в число первых 10 тысяч посетителей, надо будет зарегистрироваться на сайте стадиона и распечатать бесплатный билет. Регистрацию обещают начать в ближайшее время.
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Аха-ха)
Аха-ха)
Аналог фразы из Талмуда: «Ему нравится тыква, а жене его огурцы», а также стихотворной строчки Г. Р. Державина («Видение мурзы):
И словом: тот хотел арбуза,
А тот соленых огурцов.
Служит аналогом выражения О вкусах не спорят.
Сегодня 21:50
ответ пользователю cska-78 (раскрыть)
Кроме методичной и москопрессовской лабуды".у всякого свой вкус: один любит арбуз, другой свиной хрящик. "!!!!!
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причём тут троллинг!!!!!!!
Крестрвский и город Дубай начали строить почти в один год.
У стадиона уже больше история написана,чем у ФК Зенит.
Как явится - узнаем)
Аха-ха)