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Первые 10 тысяч зрителей протестируют «Крестовский» 11 февраля

Соккер.Ру // Россия: стадионы, Зенит
Сегодня, 21:15 | Источник: zenitarena.gcrr.ru | Редакция: Антон Белюсь

Первые 10 тысяч зрителей получат возможность испытать будущий стадион «Зенита».

11 февраля на «Крестовском» пройдет техническое тестирование объекта. В программе мероприятия значатся мотошоу, ознакомление с территорией стадиона, тестирование светового и звукового оборудования и так далее.

Чтобы попасть в число первых 10 тысяч посетителей, надо будет зарегистрироваться на сайте стадиона и распечатать бесплатный билет. Регистрацию обещают начать в ближайшее время.

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