Первые 10 тысяч зрителей протестируют «Крестовский» 11 февраля

Первые 10 тысяч зрителей получат возможность испытать будущий стадион «Зенита».

11 февраля на «Крестовском» пройдет техническое тестирование объекта. В программе мероприятия значатся мотошоу, ознакомление с территорией стадиона, тестирование светового и звукового оборудования и так далее.

Чтобы попасть в число первых 10 тысяч посетителей, надо будет зарегистрироваться на сайте стадиона и распечатать бесплатный билет. Регистрацию обещают начать в ближайшее время.