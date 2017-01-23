«Интер» поспорит с «Ювентусом» за Толиссо

Не только «Ювентус», но и «Интер» претендует на полузащитника «Лиона» Корентина Толиссо.

Сообщается, что накануне скауты «нерадзурри» присутствовали на матче Лиги 1 между «Лионом» и «Марселем», на котором присматривались к 22-летнему игроку.

По слухам, «ткачи» готовы продать хавбека за 40 млн евро.