«Интер» поспорит с «Ювентусом» за Толиссо
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лион, Ювентус, Интер, Толиссо Корентин
Сегодня, 21:22 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Не только «Ювентус», но и «Интер» претендует на полузащитника «Лиона» Корентина Толиссо.
Сообщается, что накануне скауты «нерадзурри» присутствовали на матче Лиги 1 между «Лионом» и «Марселем», на котором присматривались к 22-летнему игроку.
По слухам, «ткачи» готовы продать хавбека за 40 млн евро.
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Мы тут топовых ПЗ ждём, а они с принтером за игрока Лиона спорить собрались(
Надеюсь утка.