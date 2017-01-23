Рейтинг@Mail.ru

Тебас: «Я никогда не отстранялся от „Барселоны“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона
Сегодня, 21:33 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который является поклонником «Реала», рассказал о своих отношениях с «Барселоной»:

«Для меня „Барселона“ - лишь одна из команд Ла Лиги, но я никогда не отстранялся от них.

То, что у нас бывают разногласия, не отдаляет нас друг от друга. Нам нужно все обговорить».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:08 Клопп: «Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Джеррарду стать хорошим тренером» 5
19:47 Галлиани: «„Милан“ не интересуется Фернандесом» 5
19:10 Агент: «Настасич переходит в „Зенит“? Невозможно» 19
18:01 Пранделли: «В „Валенсии“ думают, что 4-й бюджет в лиге гарантирует им 4-е место в таблице» 9
17:34 Анри: «Я понимаю игроков, решивших продолжить карьеру в Китае» 19
17:10 Главный тренер «Лиона»: «Эвра может нас заинтересовать» 1
15:24 Агент: «Раньери разрушает карьеру Ульоа» 4
12:01 Ибрагимович: «Англия должна ценить Руни, он совершенный игрок» 15
11:48 Джеррард советует «Ливерпулю» подписать ван Дейка 14
11:35 Фото Женезио доволен дебютом Депая за «Лион» 5
все материалы по этой теме
Турниры