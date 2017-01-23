Тебас: «Я никогда не отстранялся от „Барселоны“»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который является поклонником «Реала», рассказал о своих отношениях с «Барселоной»:

«Для меня „Барселона“ - лишь одна из команд Ла Лиги, но я никогда не отстранялся от них.

То, что у нас бывают разногласия, не отдаляет нас друг от друга. Нам нужно все обговорить».