Тебас: «Я никогда не отстранялся от „Барселоны“»
Сегодня, 21:33 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который является поклонником «Реала», рассказал о своих отношениях с «Барселоной»:
«Для меня „Барселона“ - лишь одна из команд Ла Лиги, но я никогда не отстранялся от них.
То, что у нас бывают разногласия, не отдаляет нас друг от друга. Нам нужно все обговорить».
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Однако это явно не должно отражаться на игре и статусе этого клуба в чемпионате.
Справедливости ради можно сказать, что Реалу в принципе такая помощь не нужна, у него есть подбор отличных футболистов: Рамос, Кросс, Модрич, Бейл, Марсело. Эти люди играют хорошо и сами заслужили себе приставку "Мировой класс".
В ЛЧ у них так же отличные результаты, а президент Ла Лиги там не имеет власти. Так что не стоит обвинять человека, без веских доказательств.