«Кристал Пэлас» и «Санделенд» обсуждают трансфер ван Анхольта
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Сандерленд, Кристал Пэлас, Ван Анхольт Патрик
Сегодня, 21:43 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Кристал Пэлас» не оставляет попыток приобрести защитника «Сандерленда» Патрика ван Анхольта.
По информации источника, «стекольщики» ведут переговоры с «черными котами» на предмет перехода 26-летнего голландца.
Напомним, что «Сандерленд» отклонил первое предложение «Кристал Пэлас» по игроку, которое, по слухам, составляло 7 млн фунтов. Сейчас же лондонский клуб готов увеличить это предложение до 9-12 млн фунтов.
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