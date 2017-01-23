«Кристал Пэлас» и «Санделенд» обсуждают трансфер ван Анхольта

«Кристал Пэлас» не оставляет попыток приобрести защитника «Сандерленда» Патрика ван Анхольта.

По информации источника, «стекольщики» ведут переговоры с «черными котами» на предмет перехода 26-летнего голландца.

Напомним, что «Сандерленд» отклонил первое предложение «Кристал Пэлас» по игроку, которое, по слухам, составляло 7 млн фунтов. Сейчас же лондонский клуб готов увеличить это предложение до 9-12 млн фунтов.