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Ребров: «Капитанство Глушакова пошло на пользу „Спартаку“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Ребров Артем, Глушаков Денис
Сегодня, 21:55 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рад, что капитанская повязка в клубе перешла к полузащитнику Денису Глушакову.

«Естественно, я удивился, когда меня сделали капитаном „Спартака“. Все были удивлены. Думаю, помогла как раз та самая дипломатия - иногда я был в корне не согласен с решениями, но ничего не высказывал. Понимал, что есть другие мнения, есть субординация. Спасибо папе, что привил это.

Для меня стало облегчением, когда повязку отдали Глушакову. Я считаю, что капитаном должен быть полевой игрок. Конечно, если ты не Буффон. Полевому легче добежать до судьи, решить какие-то вопросы. Денис намного ближе к происходящему на поле. Вообще, капитанство Глушакова пошло на пользу команде. А все, что я делал с повязкой на руке, могу делать, и будучи вице-капитаном».

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