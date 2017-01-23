Артуро Видаль успеет восстановиться от травмы до матча с «Арсеналом»
Сегодня, 22:18 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, получивший травму бедра, успеет восстановиться до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала», который состоится 15 февраля.
Повреждение оказалось не слишком серьезным, и чилиец должен быть в строю уже к 4 февраля, когда «Бавария» сыграет с «Шальке» в матче Бундеслиги.
Видаль будет заниматься по облегченной программе в следующие несколько дней и проходить курс лечения.
Тренерский штаб будет ежедневно оценивать состояние здоровья игрока.
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