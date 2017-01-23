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Артуро Видаль успеет восстановиться от травмы до матча с «Арсеналом»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Бавария, Видаль Артуро
Сегодня, 22:18 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, получивший травму бедра, успеет восстановиться до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала», который состоится 15 февраля.

Повреждение оказалось не слишком серьезным, и чилиец должен быть в строю уже к 4 февраля, когда «Бавария» сыграет с «Шальке» в матче Бундеслиги.

Видаль будет заниматься по облегченной программе в следующие несколько дней и проходить курс лечения.

Тренерский штаб будет ежедневно оценивать состояние здоровья игрока.

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