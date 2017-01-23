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Раньери: «Прошлый сезон был фантастикой, нынешний - реальность»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Лестер Сити, Раньери Клаудио
Сегодня, 22:35 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери ожидал, что «лисам», сенсационно ставшими чемпионами АПЛ в минувшем сезоне, придется несладко в нынешней кампании:

«Прошлый сезон получился восхитительным, но это был сумасшедший сезон.

Мы знали, что в нынешней кампании топ-клубы выступят сильнее и снова будут готовы бороться за чемпионство, а нам будет сложно. Поэтому мы поставили себе цель - набрать 40 очков, как и в прошлом сезоне, чтобы убедиться, что команда обезопасит себя от вылета из АПЛ. Это всегда было нашей главной целью на этот сезон. Прошлый сезон был фантастикой, нынешний - реальность».

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