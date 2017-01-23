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Источник: «Нападающий „Эльфсборга“ Клаессон продолжит карьеру в „Краснодаре“»

Соккер.Ру // Швеция. Аллсвенскан 2017, Заграница: трансферные слухи, Краснодар, Эльфсборг, Клаессон Виктор
Сегодня, 22:43 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил о том, что «Краснодар» согласовал со шведским «Эльфсборгом» трансфер нападающего Виктора Клаессона:

«Клаессон продолжит карьеру в „Краснодаре“. О переходе игрока будет объявлено в ближайшие дни».

За «Эльфсборг» 25-летний игрок провел 177 матчей, в которых отметился 45 забитыми мячами.

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