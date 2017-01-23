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Иньеста получил награду имени королевы Испании за честную игру

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Барселона, Иньеста Андрес
Вчера, 23:39 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста стал лауреатом государственной награды имени королевы Софии за честную игру.

Сама королева вручила награду 32-летнему хавбеку.

«Я рад находиться здесь в окружении лучших спортсменов и имен. Я очень доволен тем, что меня отметили.

Хочу поблагодарить судей, которые проголосовали за меня», - сказал Иньеста.

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