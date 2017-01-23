Иньеста получил награду имени королевы Испании за честную игру

Капитан «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста стал лауреатом государственной награды имени королевы Софии за честную игру.

Сама королева вручила награду 32-летнему хавбеку.

«Я рад находиться здесь в окружении лучших спортсменов и имен. Я очень доволен тем, что меня отметили.

Хочу поблагодарить судей, которые проголосовали за меня», - сказал Иньеста.