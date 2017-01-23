Иньеста получил награду имени королевы Испании за честную игру
Вчера, 23:39 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста стал лауреатом государственной награды имени королевы Софии за честную игру.
Сама королева вручила награду 32-летнему хавбеку.
«Я рад находиться здесь в окружении лучших спортсменов и имен. Я очень доволен тем, что меня отметили.
Хочу поблагодарить судей, которые проголосовали за меня», - сказал Иньеста.
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Недооцененный игрок.
Можно было бы один золотой мяч отдать и Андреасу.
Недооцененный игрок.
Можно было бы один золотой мяч отдать и Андреасу.
Его команды это Атлетико, Бавария, Челси, Ювентус или что-то вроде них
Недооцененный игрок.
Можно было бы один золотой мяч отдать и Андреасу.