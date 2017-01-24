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«Лестер» отклонил предложение «Алавеса» по покупке Ульоа

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Алавес, Ульоа Леонардо
Сегодня, 00:09 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, «Лестер» отказался продавать своего нападающего Леонардо Ульоа в «Алавес», который предлагал за 30-летнего аргентинца 1.7 млн фунтов.

Ульоа лишь раз вышел в стартовом составе «лис» в нынешнем сезоне и, желая получать больше игровой практики, попросил клуб выставить его на трансфер. 

Ранее агент форварда заявил, что главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери разрушает карьеру Ульоа.

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