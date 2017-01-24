«Лестер» отклонил предложение «Алавеса» по покупке Ульоа

По информации британских СМИ, «Лестер» отказался продавать своего нападающего Леонардо Ульоа в «Алавес», который предлагал за 30-летнего аргентинца 1.7 млн фунтов.

Ульоа лишь раз вышел в стартовом составе «лис» в нынешнем сезоне и, желая получать больше игровой практики, попросил клуб выставить его на трансфер.

Ранее агент форварда заявил, что главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери разрушает карьеру Ульоа.