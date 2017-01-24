Дзюба может присоединиться к Витселю в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Стал известен один из китайских клубов, которые проявляют интерес к нападающему сборной России и «Зенита» Артему Дзюбе.

По информации источника, «Тяньцзинь Цюаньцзянь», не сумевший подписать нападающего «Фиорентины» Николу Калинича, переключился на 28-летнего россиянина.

По слухам, китайский клуб, ранее купивший у «Зенита» полузащитника Акселя Витселя, уже сделал запрос по поводу возможного трансфера Дзюбы.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 14 матчей в РФПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.