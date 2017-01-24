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У Лестьенна родился сын

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Рубин, Лестьенн Максим
Сегодня, 00:52 | Источник: Твиттер ФК "Рубин" | Редакция: Антон Белюсь

В семье нападающего «Рубина» Максима Лестьенна произошло пополнение. 24-летний бельгиец стал отцом.

Напомним, что по этой причине форвард не смог вовремя начать вместе с командой подготовку ко второй части сезона.

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