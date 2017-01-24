Окриашвили: «Я первый раз в карьере с семьёй на сборах»
Сегодня, 01:01 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, отправившийся на зимние сборы со своей семьей, признался, что наличие рядом родных ему людей облегчает подготовку ко второй половине сезона:
«Я первый раз в карьере с семьей на сборах. Это помогает. По две тренировки утром, и первая неделя была особенно сложной.
Когда приходишь в номер, а там ждут сын и жена, становится легче, они придают много сил».
Напомним, что Окриашвили был признан лучшим футболистом Грузии в 2016 году.
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