Вратарь сборной Алжира Раис М'Боли подписал контракт с «Ренном»
Сегодня, 01:20 | Источник: ФК "Ренн" | Фото: Твиттер ФК "Ренн" | Редакция: Павел Молочный
Голкипер сборной Алжира Раис М'Боли следующие полтора года будет выступать за французский «Ренн».
Ранее 30-летний вратарь выступал за «Крылья Советов», софийский ЦСКА, «Филадельфию Юнион». Последним клубом М'Боли был турецкий «Антальяспор».
[#MercatoSRFC]
Bienvenue à Raïs #Mbolhi, international algérien et nouveau gardien #RougeEtNoir, ➡️ https://t.co/z8QcFCz1jV
🔴⚫️ pic.twitter.com/Y0k9FWydah
— Stade Rennais F.C. (@staderennais) 23 января 2017 г.
Напомним, в январе «Ренн» покинул полузащитник Поль-Жорж Нтеп. Его новым клубом стал «Вольфсбург».
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