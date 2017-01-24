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Вратарь сборной Алжира Раис М'Боли подписал контракт с «Ренном»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферы, Ренн, Антальяспор, М'Боли Раис
Сегодня, 01:20 | Источник: ФК "Ренн" | Фото: Твиттер ФК "Ренн" | Редакция: Павел Молочный

Голкипер сборной Алжира Раис М'Боли следующие полтора года будет выступать за французский «Ренн».

Ранее 30-летний вратарь выступал за «Крылья Советов», софийский ЦСКА, «Филадельфию Юнион». Последним клубом М'Боли был турецкий «Антальяспор».

Напомним, в январе «Ренн» покинул полузащитник Поль-Жорж Нтеп. Его новым клубом стал «Вольфсбург».

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