Вратарь сборной Алжира Раис М'Боли подписал контракт с «Ренном»

Голкипер сборной Алжира Раис М'Боли следующие полтора года будет выступать за французский «Ренн».

Ранее 30-летний вратарь выступал за «Крылья Советов», софийский ЦСКА, «Филадельфию Юнион». Последним клубом М'Боли был турецкий «Антальяспор».

Напомним, в январе «Ренн» покинул полузащитник Поль-Жорж Нтеп. Его новым клубом стал «Вольфсбург».