Кононов: «Сборная Беларуси? Я сейчас веду переговоры с одним из клубов»

Экс-наставник «Краснодара» Олег Кононов отказался обсуждать возможное назначение в сборную Беларуси и сообщил, что ведет переговоры с одним из клубов:

«Сейчас я веду переговоры с одним из клубов, поэтому не могу обсуждать тему сборной. О совмещении же должностей речи быть не может. Клуб будет не в восторге от такого варианта, да и я против. Заниматься серьезно можно только одной командой.

Не знаю, как будут развиваться события, подпишу ли контракт с клубом. Ситуация должна вскоре проясниться. Если вдруг не срастется, можно вернуться к теме сборной, о чем и договорились. Работа с национальной командой интересна и ответственна».

Напомним, ранее сообщалось, что на пост главного тренера сборной Беларуси также претендуют российские специалисты: Валерий Карпин, Александр Бородюк и Николай Писарев.