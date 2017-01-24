Рейтинг@Mail.ru

Кононов: «Сборная Беларуси? Я сейчас веду переговоры с одним из клубов»

Соккер.Ру // Заграница: тренеры, Беларусь, Кононов Олег
Сегодня, 01:57 | Источник: Pressball.by | Редакция: Павел Молочный

Экс-наставник «Краснодара» Олег Кононов отказался обсуждать возможное назначение в сборную Беларуси и сообщил, что ведет переговоры с одним из клубов:

«Сейчас я веду переговоры с одним из клубов, поэтому не могу обсуждать тему сборной. О совмещении же должностей речи быть не может. Клуб будет не в восторге от такого варианта, да и я против. Заниматься серьезно можно только одной командой.

Не знаю, как будут развиваться события, подпишу ли контракт с клубом. Ситуация должна вскоре проясниться. Если вдруг не срастется, можно вернуться к теме сборной, о чем и договорились. Работа с национальной командой интересна и ответственна».

Напомним, ранее сообщалось, что на пост главного тренера сборной Беларуси также претендуют российские специалисты: Валерий Карпин, Александр Бородюк и Николай Писарев.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
311
Сегодня 02:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21 января 2017
08:00 Почеттино: «Гвардиола? В Испании разница в классе между клубами была больше, чем в АПЛ» 34
05:32 Гвардиола: «Возможно, это я недостаточно хорош для „Ман Сити“, а не игроки» 49
03:24 Анчелотти: «Можем быть довольны результатом матча с „Фрайбургом“, но не нашей игрой» 4
20 января 2017
08:21 Сульшер отказался возглавить сборную Норвегии 6
07:42 Венгер: «Китай? Так просто топ-лигу не создать» 7
04:10 Спаллетти: «Наингголан сделан из особого теста» 2
03:30 Энрике: «„Проклятие Аноэты“ – теперь не больше, чем просто история» 5
19 января 2017
22:10 Слухи Источник: «Гунько сменит Бушманова на тренерском мостике „Спартака-2“» 8
Александр Чистяков
Рейтинг тренерской репутации
​Набирает популярность проект, который понравился Унаи Эмери. «Соккер.ру» разбирается в системе подсчета репутации элитных тренеров и называет первую двадцатку.
Комментариев: 27
09:41 «Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются Аллегри 15
все материалы по этой теме
Турниры