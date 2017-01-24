Шишкин может перейти в «Краснодар»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Локомотив М, Шишкин Роман
Сегодня, 02:11 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Локомотива» Роман Шишкин ведет переговоры с «Краснодаром».
Напомним, 29-летний игрок не поехал на первый сбор «железнодорожников», оказавшись в группе футболистов, которых главный тренер «Локо» Юрий Сёмин не видит в составе команды.
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