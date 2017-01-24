Шишкин может перейти в «Краснодар»

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин ведет переговоры с «Краснодаром».

Напомним, 29-летний игрок не поехал на первый сбор «железнодорожников», оказавшись в группе футболистов, которых главный тренер «Локо» Юрий Сёмин не видит в составе команды.