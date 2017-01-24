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Булыкин: «Думаю, Дзюба – футбольный максималист, и он хочет поиграть в Европе»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Тяньцзинь Ц, Дзюба Артём, Булыкин Дмитрий
Сегодня, 02:29 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость об интересе китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе:

«Уезжать ли Дзюбе в Китай? Зависит от того, чего он хочет добиться в этой жизни. Если ему предложат большой контракт, он будет думать и пару ночей не спать. Но я думаю, что у него есть футбольный максимализм и он хочет уехать в какой-нибудь хороший клуб в Европе, а потом можно закончить карьеру в Китае. Если ты уедешь в Китай, и там что-то не сложится, обратно вернуться очень тяжело.

Переезд в Китай – понижение в классе? Сейчас столько народа поехало в Китай, класс явно подрастерся. Там другой часовой пояс, не особо будут смотреть. Года два-три там все будет только развиваться, и не стоит пока футболистам, которые хотят о себе заявить в Европе, уезжать в Китай».

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