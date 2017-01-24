«Челси» попробует перехватить Линделефа у МЮ

Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф, который был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», оказался в сфере интересов «Челси».

По информации источника, 22-летний швед является главной целью лондонского клуба в летнее трансферное окно. Отмечается, что на защитника также претендует миланский «Интер».