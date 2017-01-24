«Челси» попробует перехватить Линделефа у МЮ
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Ман Юнайтед, Линделеф Виктор
Сегодня, 02:48 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф, который был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», оказался в сфере интересов «Челси».
По информации источника, 22-летний швед является главной целью лондонского клуба в летнее трансферное окно. Отмечается, что на защитника также претендует миланский «Интер».
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