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«Челси» попробует перехватить Линделефа у МЮ

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Ман Юнайтед, Линделеф Виктор
Сегодня, 02:48 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф, который был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», оказался в сфере интересов «Челси».

По информации источника, 22-летний швед является главной целью лондонского клуба в летнее трансферное окно. Отмечается, что на защитника также претендует миланский «Интер».

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