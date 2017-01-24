«Анжи» просматривает бывшего форварда «Кубани» Данило

Бразильский нападающий Данило находится на просмотре в махачкалинском «Анжи».

30-летний форвард ранее играл за «Кубань», луганскую «Зарю», «Сьон», «Актобе». После казахстанского клуба Данило выступал в чемпионате Таиланда, а последней командой бразильца был клуб ОАЭ «Дибба Аль-Фуджайра».

Напомним, в воскресенье состав «Анжи» пополнили защитники Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили.