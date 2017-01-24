«Анжи» просматривает бывшего форварда «Кубани» Данило
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Дибба Аль-Фуджайра, Данило
Сегодня, 03:00 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Бразильский нападающий Данило находится на просмотре в махачкалинском «Анжи».
30-летний форвард ранее играл за «Кубань», луганскую «Зарю», «Сьон», «Актобе». После казахстанского клуба Данило выступал в чемпионате Таиланда, а последней командой бразильца был клуб ОАЭ «Дибба Аль-Фуджайра».
Напомним, в воскресенье состав «Анжи» пополнили защитники Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили.
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