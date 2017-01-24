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Яя Туре: «Китай? Для меня, как и для Ибрагимовича, на первом месте футбол, а не деньги»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Манчестер Сити, Туре Яя, Ибрагимович Златан
Сегодня, 03:28 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

33-летний хавбек «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны одного из китайских клубов, который, по слухам, предлагал ему еженедельную зарплату в 430 тыс. фунтов:

«Я в Китае? Нет. Разве я не хорошо сохранился? Я хочу играть в Европе, особенно в Англии. Хочу, чтобы это продолжалось в течение нескольких лет. Я всегда говорил, что, если уеду в Китай, то в конечном итоге буду чувствовать себя раздраженно.

Ты играешь в футбол потому, что любишь его, или ты играешь затем, чтобы заработать? Я просто хочу играть в футбол, потому что мне это нравится. Я люблю играть против больших игроков и команд.

Посмотрите на моего друга Ибрагимовича. Ему 35, а он собирается играть, возможно, еще года три. У него такой же менталитет, как и у меня. Он большой игрок и чемпион, который любит футбол. Для нас футбол на первом месте».

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