Яя Туре: «Китай? Для меня, как и для Ибрагимовича, на первом месте футбол, а не деньги»

33-летний хавбек «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны одного из китайских клубов, который, по слухам, предлагал ему еженедельную зарплату в 430 тыс. фунтов:

«Я в Китае? Нет. Разве я не хорошо сохранился? Я хочу играть в Европе, особенно в Англии. Хочу, чтобы это продолжалось в течение нескольких лет. Я всегда говорил, что, если уеду в Китай, то в конечном итоге буду чувствовать себя раздраженно.

Ты играешь в футбол потому, что любишь его, или ты играешь затем, чтобы заработать? Я просто хочу играть в футбол, потому что мне это нравится. Я люблю играть против больших игроков и команд.

Посмотрите на моего друга Ибрагимовича. Ему 35, а он собирается играть, возможно, еще года три. У него такой же менталитет, как и у меня. Он большой игрок и чемпион, который любит футбол. Для нас футбол на первом месте».