Девич предпочел «Ростов» клубам из Китая, Катара и Украины

Новичок «Ростова» Марко Девич этой зимой имел несколько предложений от клубов из Китая, Катара и Украины.

По словам источника из окружения футболиста, украинский форвард, до этого выступавший за «Рубин», сам был практически уверен в том, что покинет РФПЛ. Но когда появился вариант с «Ростовом», Девич сразу дал согласие на переход.

Информацию подтвердил официальный представитель 33-летнего нападающего Владимир Ничипорук:

«У Марко действительно было несколько вариантов продолжения карьеры в других странах. Однако ему понравились те задачи и потенциал, который есть у донского клуба, и он остановился на этом предложении. Были и другие конкретные варианты, которые я бы назвал достаточно интересными, но возможность поработать с одним из лучших тренеров в мире стала для Марко решающим аргументом. О том, какие конкретно были предложения у Девича, сейчас говорить было бы просто некорректно».