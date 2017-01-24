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Девич предпочел «Ростов» клубам из Китая, Катара и Украины

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Ростов, Девич Марко
Сегодня, 03:44 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Новичок «Ростова» Марко Девич этой зимой имел несколько предложений от клубов из Китая, Катара и Украины.

По словам источника из окружения футболиста, украинский форвард, до этого выступавший за «Рубин», сам был практически уверен в том, что покинет РФПЛ. Но когда появился вариант с «Ростовом», Девич сразу дал согласие на переход.

Информацию подтвердил официальный представитель 33-летнего нападающего Владимир Ничипорук:

«У Марко действительно было несколько вариантов продолжения карьеры в других странах. Однако ему понравились те задачи и потенциал, который есть у донского клуба, и он остановился на этом предложении. Были и другие конкретные варианты, которые я бы назвал достаточно интересными, но возможность поработать с одним из лучших тренеров в мире стала для Марко решающим аргументом. О том, какие конкретно были предложения у Девича, сейчас говорить было бы просто некорректно».

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