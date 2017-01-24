Венгера могут дисквалифицировать на три игры за поведение в матче с «Бернли»

Футбольная ассоциация Англии может дисквалифицировать главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера минимум на три игры за поведение на матче 22-го тура АПЛ с «Бернли», который завершился победой «канониров» (2:1). Согласно источнику, Венгеру, скорее всего, будет запрещено находиться не только на скамейке запасных, но и на стадионе.

В концовке матча с «Бернли» французский специалист оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удален на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который хотел выдворить Венгера из технической зоны.

В ближайшем матче «Арсеналу» предстоит сыграть с «Саутгемптоном» в 1/16 финала Кубка Англии. Затем «канониров» ждут два матча АПЛ против «Уотфорда» и «Челси».