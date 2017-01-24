Форвард «Вольфсбурга» Бруно Энрике перейдет в «Сантос»
Сегодня, 04:57 | Источник: ФК "Вольфсбург" | Редакция: Павел Молочный
Бразильский форвард Бруно Энрике в ближайшее время подпишет контракт с «Сантосом». Об этом сообщает официальный сайт «волков». 26-летнему игроку осталось только пройти медосмотр в бразильском клубе.
Сумма трансфера, по слухам, составит 4 млн евро.
В текущем сезоне Бундеслиги Энрике принял участие в 7 матчах чемпионата, в 6 из них выходя на замену. Результативными действиями бразилец отличиться не сумел.
Напомним, что в январе «Вольфсбург» усилился хавбеком «Майнца» Юнусом Малли.
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