Мутко: «Тренерам юношеских сборных серьезно повысят зарплаты»

Российский футбольный союз собирается повысить зарплаты тренерам юношеских сборных России. Эту информацию подтвердил президент РФС Виталий Мутко:

«Мы намерены провести реформу в подготовке юношеских сборных России. Это приоритет РФС на ближайшие годы. Во-первых, тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты. Это позволит исключить субъективный фактор приглашения игроков в эти команды. Во-вторых, все сборные, начиная с U-14, получат отдельную программу развития и специальную финансовую поддержку. Это даст нам возможность плотно заняться селекцией и не терять из виду талантливую молодежь в регионах. В апреле 2017 года соответствующие решения будут внесены в стратегию развития профессионального футбола.

В ближайшее время будет принято много кадровых решений, в том числе мы определимся с кандидатурой спортивного директора. Также мы уже утвердили кандидатуру главного тренера молодежной сборной. Теперь мы намерены сделать так, чтобы главная команда страны и молодежная сборная работали в единой связке».

Источник отмечает, что оклады специалистов будут проиндексированы в полтора-два раза. Сейчас зарплата наставников юношеских сборных России составляет от 120 до 200 тыс. рублей в месяц.