Фанаты разгромили дом вратаря сборной Того из-за его игры на Кубке Африки

Дом голкипера сборной Того Косси Агассы был разгромлен фанатами, недовольными игрой футболиста в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций против Марокко (1:3). Болельщики обвинили вратаря в пропущенных голах и атаковали его дом в столице Того Ломе.

По словам главного тренера сборной Того Клода Ле Руа, Агасса шокирован произошедшим и, возможно, откажется от участия в матче против команды ДР Конго.

Отметим, что первый матч турнира против Кот-д'Ивуара (0:0) голкипер французского «Реймса» отстоял на ноль.