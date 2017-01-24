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Фанаты разгромили дом вратаря сборной Того из-за его игры на Кубке Африки

Матч: МароккоМарокко3 : 1ТогоТого
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Происшествия, Агасса Косси, Ле Руа Клод
Сегодня, 05:35 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Дом голкипера сборной Того Косси Агассы был разгромлен фанатами, недовольными игрой футболиста в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций против Марокко (1:3). Болельщики обвинили вратаря в пропущенных голах и атаковали его дом в столице Того Ломе.

По словам главного тренера сборной Того Клода Ле Руа, Агасса шокирован произошедшим и, возможно, откажется от участия в матче против команды ДР Конго.

Отметим, что первый матч турнира против Кот-д'Ивуара (0:0) голкипер французского «Реймса» отстоял на ноль.

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