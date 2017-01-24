Папа Гуйе может продолжить карьеру в «Актобе»
Сегодня, 05:49 | Источник: ФК "Актобе" | Редакция: Павел Молочный
Новым местом работы экс-защитника «Ростова» Папа Гуйе, который в январе покинул российский клуб, может стать «Актобе».
32-летний сенегалец прибыл в расположение казахстанской команды, которая проводит сбор в Турции.
Другие материалы по теме:
02:48 Слухи «Челси» попробует перехватить Линделефа у МЮ 1
Вчера
21:22 Слухи «Интер» поспорит с «Ювентусом» за Толиссо 12
21:01 Слухи Карраско - в сфере трансферных интересов «Челси» 8
18:30 Слухи Три китайских клуба поспорят за Дани Алвеса 13
16:36 Слухи Виллаш-Боашу понадобился Дани Алвес 6
Или войдите через
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/956550.shtml