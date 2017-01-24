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Папа Гуйе может продолжить карьеру в «Актобе»

Соккер.Ру // Казахстан. Премьер-Лига 2016, Заграница: трансферные слухи, Актобе, Ростов, Гуйе Папа
Сегодня, 05:49 | Источник: ФК "Актобе" | Редакция: Павел Молочный

Новым местом работы экс-защитника «Ростова» Папа Гуйе, который в январе покинул российский клуб, может стать «Актобе».

32-летний сенегалец прибыл в расположение казахстанской команды, которая проводит сбор в Турции.

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