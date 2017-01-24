Черевченко: «После инцидента с Тарасовым был очень жесткий разговор со Смородской»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал, что после выездного матча 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2015/16 против «Фенербахче» он и хавбек команды Дмитрий Тарасов имели жесткий разговор с экс-президентом «Локо» Ольгой Смородской. Напомним, в той встрече, завершившейся победой «Фенербахче» (2:0), Тарасов продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина.

«Со Смородской были жесткие разговоры по результатам команды. Меня вызывали в клуб. И это нормально. Но вот то, что случилось с майкой Тарасова в Турции... Вот там был очень жесткий разговор. Тогда у Турции и России были сложные взаимоотношения. Наверное, чтобы не провоцировать. В разговоре принимали участие я, игрок и президент клуба. Тарасов все понял», – отметил Черевченко.