Рейтинг@Mail.ru

Черевченко: «После инцидента с Тарасовым был очень жесткий разговор со Смородской»

Матч: ФенербахчеФенербахче2 : 0ЛокомотивЛокомотив
Соккер.Ру // Лига Европы 2015/2016, Россия: тренеры, Черевченко Игорь , Тарасов Дмитрий, Смородская Ольга
Сегодня, 06:04 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал, что после выездного матча 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2015/16 против «Фенербахче» он и хавбек команды Дмитрий Тарасов имели жесткий разговор с экс-президентом «Локо» Ольгой Смородской. Напомним, в той встрече, завершившейся победой «Фенербахче» (2:0), Тарасов продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина.

«Со Смородской были жесткие разговоры по результатам команды. Меня вызывали в клуб. И это нормально. Но вот то, что случилось с майкой Тарасова в Турции... Вот там был очень жесткий разговор. Тогда у Турции и России были сложные взаимоотношения. Наверное, чтобы не провоцировать. В разговоре принимали участие я, игрок и президент клуба. Тарасов все понял», – отметил Черевченко.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 06:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:37
ответ пользователю Мигалков (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:36
ответ пользователю Honduras2010 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:25
ответ пользователю Одно слово румын (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 06:18, редактировал Сегодня 06:20
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 06:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
03:57 Черевченко: «Не жалею о своем решении покинуть „Локомотив“» 2
Вчера
15:32 Cемин: «Игроки „Локомотива“ пока не выдерживают полный матч» 16
21 января 2017
15:47 Гунько возглавит «Спартак-2» 15
13:01 Петраков: «Я остаюсь в „Томи“» 12
20 января 2017
23:33 Ганчаренко: «ЦСКА тестирует схему 3-5-2» 33
22:36 Слухи Карпин, Писарев и Бородюк претендуют на пост наставника сборной Беларуси 21
06:21 Непомнящий: «Руководство „Томи“ не думало о завтрашнем дне» 10
05:20 Сёмин: «„Локомотив“ ищет стабильного форварда» 8
02:14 Непомнящий: «В противовес Моуриньо поставлю Бердыева» 25
19 января 2017
15:47 Бушманов возглавит молодёжную сборную России 38
все материалы по этой теме
Турниры