Игроки «Челси» видят в Харте будущую замену Куртуа
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Манчестер Сити, Торино, Харт Джо, Куртуа Тибо, Конте Антонио
Сегодня, 06:25 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
По информации источника, несколько игроков «Челси» обратились с просьбой к главному тренеру команды Антонио Конте, чтобы тот обратил внимание на голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, на правах аренды выступающего за «Торино». Отмечается. что футболисты видят в нем будущую замену собирающемуся покинуть клуб летом вратарю Тибо Куртуа.
Напомним, что на 29-летнего голкипера сборной Англии также претендует «Ливерпуль».
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