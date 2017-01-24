Рейтинг@Mail.ru

Игроки «Челси» видят в Харте будущую замену Куртуа

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Манчестер Сити, Торино, Харт Джо, Куртуа Тибо, Конте Антонио
Сегодня, 06:25 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный

По информации источника, несколько игроков «Челси» обратились с просьбой к главному тренеру команды Антонио Конте, чтобы тот обратил внимание на голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, на правах аренды выступающего за «Торино». Отмечается. что футболисты видят в нем будущую замену собирающемуся покинуть клуб летом вратарю Тибо Куртуа.

Напомним, что на 29-летнего голкипера сборной Англии также претендует «Ливерпуль».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 07:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
03:28 Яя Туре: «Китай? Для меня, как и для Ибрагимовича, на первом месте футбол, а не деньги» 3
Вчера
Вадим Багров
10 причин ненависти к «Барселоне»
«Соккер.ру» продолжает любимый народный сериал. В этом сезоне каталонцы ведут себя хуже, чем обычно? Самое время поделиться чувствами по поводу Месси и его команды. 
Комментариев: 34
17:51 Сделка по переходу Дрогба в австралийский клуб сорвалась в последний момент 8
Станислав Горин
Лучше «Реала» и «Барселоны»
Они прервали серию «Реала», играют дико, но могут потерять создателя клуба и тренера. «Соккер.ру» рассказывает о парнях, заслуживших ваше внимание.
Комментариев: 11
14:44 Бэйл начал работать с мячом 33
22 января 2017
23:43 Фабрегас вышел на третье место по числу голевых передач в Премьер-Лиге 23
Вадим Багров
​Будущее Роналду определено?
Наблюдаем новый пик недовольства фанатов «Реала» игрой Криштиану. Мендеш подтвердил слухи о восточном экспрессе в Китай, и «Соккер.ру» ищет аргументы при расставании.
Комментариев: 51
15:10 Игуаин - первый игрок «Ювентуса» со времён Трезеге, забивший в 5 матчах Серии А подряд 24
14:06 Кассано задумался о завершении карьеры 8
Станислав Горин
Рамос и результативные легенды обороны
«Соккер.ру» собирает всё, что нужно знать о защитниках, опасных у чужих ворот. Чистоплюй Серхио снова спас «Реал», ищем ему соратников и изучаем их достижения.
Комментариев: 11
все материалы по этой теме
Турниры