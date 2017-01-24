Игроки «Челси» видят в Харте будущую замену Куртуа

По информации источника, несколько игроков «Челси» обратились с просьбой к главному тренеру команды Антонио Конте, чтобы тот обратил внимание на голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта, на правах аренды выступающего за «Торино». Отмечается. что футболисты видят в нем будущую замену собирающемуся покинуть клуб летом вратарю Тибо Куртуа.

Напомним, что на 29-летнего голкипера сборной Англии также претендует «Ливерпуль».