Ван Бастен: «После отмены офсайда команды будут создавать больше моментов»

Известный в прошлом игрок и тренер Марко ван Бастен, занимающий должность технического директора ФИФА, убежден, что отмена офсайда пойдет на пользу зрелищности футбола:

«Кто-то спросил меня о моем личном мнении. Без этого надоедливого правила будет лучше. Я уверен в этом.

Вы уже могли заметить, что это очень деликатный вопрос, потому что критики сразу принялись говорить, что нападающие будут стоять в штрафной площади, ожидая мяч. Мы можем наблюдать подобное, когда играют дети. Но я не думаю, что такое будет происходить слишком часто. Зато команды будут создавать больше моментов».