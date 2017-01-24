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Ван Бастен: «После отмены офсайда команды будут создавать больше моментов»

Соккер.Ру // Организация: ФИФА, ван Бастен Марко
Сегодня, 06:47 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Известный в прошлом игрок и тренер Марко ван Бастен, занимающий должность технического директора ФИФА, убежден, что отмена офсайда пойдет на пользу зрелищности футбола:

«Кто-то спросил меня о моем личном мнении. Без этого надоедливого правила будет лучше. Я уверен в этом.

Вы уже могли заметить, что это очень деликатный вопрос, потому что критики сразу принялись говорить, что нападающие будут стоять в штрафной площади, ожидая мяч. Мы можем наблюдать подобное, когда играют дети. Но я не думаю, что такое будет происходить слишком часто. Зато команды будут создавать больше моментов».

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