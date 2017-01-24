Ракитич: «Ничего не могу поделать с освистыванием Рамоса фанатами „Севильи“»
Сегодня, 07:39 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал отношение некоторых болельщиков «Севильи» к защитнику мадридского «Реала» Серхио Рамосу, который был освистан и оскорблен фанатами андалусского клуба в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (3:3). После этого Рамос сказал, что, в отличие от него, других бывших игроков «Севильи» Ракитича и Дани Алвеса принимают на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» как богов.
«Все это никакого отношения ко мне не имеет. Я сам очень доволен болельщиками „Севильи“ и считаю себя представителем этого клуба. Город и клуб живут в моем сердце. И я ничего не могу поделать с освистыванием Рамоса», – подчеркнул Ракитич.
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