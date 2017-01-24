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Алексей Еременко: «Рома не собирается завершать карьеру»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, ЦСКА, Еременко Роман
Сегодня, 08:34 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Алексей Еременко, отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко, рассказал, чем занимается его сын, дисквалифицированный на 2 года за употребление кокаина.

«Рома с женой и тремя замечательными детьми в Хельсинки. И все у него хорошо. Он готовится вернуться в футбол и тренируется по индивидуальной программе.

В общем, все обстоит примерно так же, как и летом 2014-го, когда Роман несколько месяцев вынужден был заниматься самостоятельно из-за конфликта с „Рубином“.

Тогда сын находил места в Хельсинки и брал штурмом горы. Есть там один холм. Чтобы забраться на вершину, надо преодолеть 300 ступенек. Вот он три раза в неделю бегом туда поднимался. А потом шел на искусственное поле, находил 12-летних пацанов и возился с ними: мол, отнимайте у меня мяч. И сейчас все то же самое. Он не собирается заканчивать карьеру».

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