«Урал» отрицает подозрения в договорном матче с «Астрой»

Бельгийская организация Federbet, выявляющая потенциально договорные матчи в футболе, заинтересовалась товарищеским матчем «Урал» - «Астра» (2:4) в связи с сильным движением коэффициентов букмекерских ставок во время встречи и заподозрила российский клуб в нечестной игре. В пресс-службе «Урала» все обвинения отвергают.

«Мы устали обращать внимание на заявления букмекеров. Сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе „Астры“, которые произошли уже по ходу игры, тренер полностью поменял состав. „Урал“ здесь абсолютно ни при чем, в матче с „Астрой“ команда выполняла конкретную задачу - подготовку к возобновлению сезона в РФПЛ».