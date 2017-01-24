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«Урал» отрицает подозрения в договорном матче с «Астрой»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Урал, Астра
Сегодня, 08:49 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Бельгийская организация Federbet, выявляющая потенциально договорные матчи в футболе, заинтересовалась товарищеским матчем «Урал» - «Астра» (2:4) в связи с сильным движением коэффициентов букмекерских ставок во время встречи и заподозрила российский клуб в нечестной игре. В пресс-службе «Урала» все обвинения отвергают.

«Мы устали обращать внимание на заявления букмекеров. Сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе „Астры“, которые произошли уже по ходу игры, тренер полностью поменял состав. „Урал“ здесь абсолютно ни при чем, в матче с „Астрой“ команда выполняла конкретную задачу - подготовку к возобновлению сезона в РФПЛ».

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