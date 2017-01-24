«Брайтон & Хов Альбион» арендовал у «Челси» Томори

«Брайтон & Хов Альбион» арендовал у «Челси» 19-летнего защитника Фикайо Томори. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Томори провел 1 матч за основу «синих» - в последнем туре прошлого сезона он вышел на замену в поединке с «Лестером». Контракт игрока с «Челси» рассчитан до 2020 года.