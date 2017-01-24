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«Брайтон & Хов Альбион» арендовал у «Челси» Томори

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Брайтон & Хов, Челси, Томори Фикайо
Сегодня, 09:02 | Источник: ФК "Брайтон & Хов Альбион" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Брайтон & Хов Альбион» арендовал у «Челси» 19-летнего защитника Фикайо Томори. Соглашение рассчитано до конца сезона. 

Томори провел 1 матч за основу «синих» - в последнем туре прошлого сезона он вышел на замену в поединке с «Лестером». Контракт игрока с «Челси» рассчитан до 2020 года.

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