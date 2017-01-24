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Модрич пропустит 10 дней, а не месяц

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Реал, Модрич Лука, Марсело
Сегодня, 09:20 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пропустит 10 дней из-за своей травмы приводящей мышцы, а не месяц, как сообщалось изначально. В то же время защитник Марсело точно выбыл на 30 дней. Это означает, что он не сыграет в поединках с «Сельтой», «Реалом Сосьедад», «Осасуной», «Эспаньолом», «Валенсией», «Вильярреалом», а также пропустит встречу полуфинала Кубка Испании, если «Реал» туда конечно попадет.

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