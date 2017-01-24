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Ловчев: «Кокорин? Все мы не без греха. И выпить могли, и по девочкам пойти»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Кокорин Александр, Ловчев Евгений
Сегодня, 09:37 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт Евгений Ловчев подчеркнул талант нападающего «Зенита» Александра Кокорина, но в то же время заметил, что тот не раскрывает его в полной мере.

«Столько я высказывался в адрес Кокорина, столько чихвостил, даже как-то писал, что пусть он на меня обидится и пошлет. Хотел и хочу завести этого парня. Потому что с характером у него плоховато. Вот Смолов перестал быть объектом инстаграма, ушел в футбол – и доказал. А Кокорин, как обиженный мальчик: вы меня критикуете, а я вам назло что-нибудь сделаю.

Хотя по таланту Кокорин – фигура. Просто не выходит на уровень, который ему богом дан. Неслучайно ведь Венгер на Кокорина внимание обращал. Я всегда восхищался, как он принимает мяч: отскакивает назад, на скорости разворачивается и уходит в отрыв. И мяч от него не отскакивает, как от многих. Но вот не пошло дальше, потому что Кокорин перестал молиться на футбол.

И все-таки… Все мы не без греха. И выпить могли, и по девочкам пойти. Но основа всегда была – „Лужники“, поле и болельщик. Тогда все прощается. Впереди все-таки чемпионат мира. Докажет свою состоятельность Кокорин или нет?»

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